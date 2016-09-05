Эколог: Климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире

Ученый в комментарии для Sobesednik.ru связал необычно дождливую погоду в Москве в 2016 году в том числе с потеплением климата.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в Москве и некоторых регионах России 5 сентября объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за ливневых дождей. По данным синоптиков, в столице в течение дня может выпасть четверть месячной нормы осадков. В Дальневосточном федеральном округе может выпасть до 69 миллиметров осадков, притом что в Приморье продолжают ликвидировать последствия разрушительных тайфунов.

«Этот год несколько необычен, и количество дождливых дней и выпавших осадков превышает в среднем многолетнюю норму, — отметил в комментарии для Sobesednik.ru заведующий кафедрой общей экологии биологического факультета МГУ Дмитрий Замолодчиков. — В определении погодной ситуации данного года замешаны случайные и направленные процессы. С одной стороны, это циклоны, сменяющиеся атмосферные фронты, которые носят случайный характер, а с другой — направленные тренды, связанные с глобальным потеплением климата».

«Климат на территории России теплеет, и теплеет в два раза быстрее, чем в мире, — отмечает ученый. — А потепление климата приводит к увеличению осадков , так как тёплый воздух переносит всегда больше осадков».