Общество
Источник: Зарубежные СМИ
16:03, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Глава Минобороны Египта прибудет в РФ ради военного сотрудничества

4 сентября министр обороны и главнокомандующий армии Египта Сидки Собхи вылетел в Россию.

Сидки Собхи прибудет в РФ для участия в третьем заседании российско-египетской комиссии по военному сотрудничеству, сообщает египетская газета Al-Ahram.

Вместе с Собхи в Россию также прибудут министр военной промышленности и ряд высокопоставленных военных.

Согласно данным газеты, в рамках поездки пройдут переговоры с российскими руководителями по стратегическому сотрудничеству двух стран и военному сотрудничеству между вооруженными силами России и Египта.

читайте также:Тунис
Вслед за Турцией и Египтом закроется Тунис?
Sobesednik.ru изучил ситуацию в Тунисе, об угрозе терактов в котором предупреждает Ростуризм, с экспертами отрасли »

читайте также:Египет
Египтяне полетели в Россию, не дожидаясь восстановления авиасообщения
Египтяне прилетят в Россию, не дожидаясь возобновления авиасообщения, рассказали Sobesednik.ru в посольстве Египта в РФ »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Александр Пикуленко: Единственная страна, где справедливость неслучайна
16:55, 04 Сентября 2016
Колумнист Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о суровости правил дорожного движения в Китае
»
Валерий Ганненко: Много шума вокруг Соколовского
15:42, 04 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о путанице и передержках в истории «ловца покемонов в храме», арестованного в Екатеринбурге
»
Лариса Ренар: Пик сексуальности женщины – 60 лет
13:11, 04 Сентября 2016
Лариса Ренар рассказала Sobesednik.ru о том, как сохранить любовь, страсть и нежность в отношениях
»