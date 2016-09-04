Глава Минобороны Египта прибудет в РФ ради военного сотрудничества

4 сентября министр обороны и главнокомандующий армии Египта Сидки Собхи вылетел в Россию.

Сидки Собхи прибудет в РФ для участия в третьем заседании российско-египетской комиссии по военному сотрудничеству, сообщает египетская газета Al-Ahram.

Вместе с Собхи в Россию также прибудут министр военной промышленности и ряд высокопоставленных военных.

Согласно данным газеты, в рамках поездки пройдут переговоры с российскими руководителями по стратегическому сотрудничеству двух стран и военному сотрудничеству между вооруженными силами России и Египта.