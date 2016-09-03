Бороться с диабетом и кризисом в РФ власти хотят акцизами

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поддержала идею введения акцизов на сахаросодержащие напитки.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в России могут с 2017 года начать маркировать продукты с пальмовым маслом.

В России с 2017 года могут ввести акцизы на сахаросодержащие напитки с целью снижения заболеваний у россиян и стимуляции госбюджета, сообщает РИА «Новости». Такое предложение поддержала министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая назвала такие меры эффективным средством решения вопроса общественного здоровья.

«Введение акцизных налогов на сладкие напитки показало себя как эффективное экономическое средство решения вопроса общественного здоровья –снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом, особенно у детей»,– заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай

Первым введение акцизов на сладкие воды высказал Минфин. Как пишут «Ведомости», введение акциза в размере 5 рублей за литр позволит госбюджету РФ в 2017-2018 годах получить до 80 млрд рублей.

Сообщается, сейчас прорабатываются различные подходы к дополнительному налогообложению сахаросодержащих напитков. Например, рассматривается вариант введения акцизов для напитков, которые содержат более 5 гр. сахара на 100 мл. и повышенного налога для сладких вод, в которых на 100 мл. приходится более 8 гр. сахара.