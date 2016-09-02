О пальмовом масле в продуктах хотят предупреждать с 2017 года

Минсельхоз может начать маркировать продукцию с пальмовым маслом со следующего года.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на Восточном экономическом форуме заявил, что в начале 2017 года может быть введена маркировка продукции с пальмовым маслом. Об этом пишет «Российская газета» в пятницу, 2 сентября.

Проект, предлагающий эти изменения на продовольственном рынке, был опубликован на едином портале раскрытия информации госорганами в сентябре 2015 года. Предполагается, что маркировка будет введена во всех странах Таможенного союза – в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Как сообщает источник, маркировка будет занимать не менее 30% площади упаковки товара. Чаще всего пальмовое масло используется в изготовлении молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий.