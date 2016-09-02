Общество
15:28, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Дебошир с севшего в Самаре А-320 мог быть психически болен

В аэропорту Самары из-за дебошира экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Москвы в Таджикистан.

Ночью в пятницу, 2 сентября, пассажирский аэробус А-320, выполнявший рейс Москва – Куляб, экстренно сел в Самаре. Как сообщает ТАСС, пилот посадил самолет из-за пассажира, который вел себя крайне агрессивно.

«Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Домодедова в город Куляб, в 02:50 мск совершил незапланированную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за дебошира на борту», – сообщил источник в оперативных органах региона.

Сообщается, что дебошира передали полиции, а самолет продолжил рейс спустя два часа после посадки и благополучно приземлился в Таджикистане. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

По данным Life, пилоты посадили самолет из-за 21-летнего уроженца Таджикистана Парвизджона Х. Как сообщил попутчик дебошира, молодой человек страдает психическим расстройством. В авиакомпании рассказали, что мужчина оскорблял членов экипажа и других пассажиров.

читайте также:
Разворот в Шереметьево: драка пассажирок или дебош одиночки?
В аэропорту «Шереметьево» 25 мая был задержан мужчина, следовавший рейсом Москва — Стамбул »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Почему изменилась тактика "кремлевских троллей"?
15:15, 02 Сентября 2016
Перемены в работе «кремлевских троллей» в Сети Sobesednik.ru обсудил с самым известным разоблачителем «ботов из Ольгина»
»
Бывший муж Арнтгольц рассказал о жизни после развода
15:10, 02 Сентября 2016
Актер Иван Жидков рассказал Sobesednik.ru об отношениях с бывшей женой Татьяной Арнтгольц и новой возлюбленной
»
Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо на съемках
14:32, 02 Сентября 2016
Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо во время съемок фильма «Свет в океане»
»