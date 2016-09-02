Дебошир с севшего в Самаре А-320 мог быть психически болен

В аэропорту Самары из-за дебошира экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Москвы в Таджикистан.

Ночью в пятницу, 2 сентября, пассажирский аэробус А-320, выполнявший рейс Москва – Куляб, экстренно сел в Самаре. Как сообщает ТАСС, пилот посадил самолет из-за пассажира, который вел себя крайне агрессивно.

«Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Домодедова в город Куляб, в 02:50 мск совершил незапланированную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за дебошира на борту», – сообщил источник в оперативных органах региона.

Сообщается, что дебошира передали полиции, а самолет продолжил рейс спустя два часа после посадки и благополучно приземлился в Таджикистане. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

По данным Life, пилоты посадили самолет из-за 21-летнего уроженца Таджикистана Парвизджона Х. Как сообщил попутчик дебошира, молодой человек страдает психическим расстройством. В авиакомпании рассказали, что мужчина оскорблял членов экипажа и других пассажиров.