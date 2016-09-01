Общество
Источник: «Собеседник» №32-2016
10:04, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Михаил Осокин: В качестве бонуса – собачатина

Может, и «Трех толстяков» запретить?
Может, и «Трех толстяков» запретить?
Фото: Кадр из фильма «Три толстяка» (1966)

Обозреватель Sobesednik.ru об инициативе Центробанка скрывать бонусы чиновников.

Доходы топ-менеджеров скроют, чтобы не нервировать россиян – Центральный банк намерен пересмотреть процедуру опубликования такой информации.

Чиновники решили, что раскрытие сумм бонусов может «усилить социальную напряженность». Тогда, наверное, стоит еще не показывать больше и многие фильмы, чтобы не напоминать бедным о том, как живут богатые. Например, «Три толстяка».

В «Волшебнике Изумрудного города» нечто подобное решали с помощью очков определенного цвета: «Все жители города носят очки день и ночь. Таков приказ мудрого Гудвина». Наши Гудвины нашли свой рецепт общественного спокойствия.

Михаил Осокин
Михаил Осокин
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Но как в реальности скрыть то, что люди видят на каждом шагу? Представители элиты получают все новые привилегии, хвастаются своими яхтами и дворцами – и социологи фиксируют все более глубокую пропасть между бедными и богатыми. По данным Росстата, 10% наиболее обеспеченных уже получают почти треть всех денежных доходов, а бедные жалуются на уменьшение заработков и рост цен.

Газеты полны советов, как с­экономить на еде и где получить бесплатное питание. А может, последовать примеру северокорейского вождя Ким Чен Ына? Он как раз сейчас призвал население питаться собачатиной: по его словам, это «суперпища», в которой больше витаминов, чем в говядине, и к тому же дешевая.

Впрочем, кажется, у нас часть населения уже и пошла по этому пути. «В России все больше едят собак», – сообщили представители Роспотребнадзора, и они с тревогой говорят о растущем интересе к бродячим животным. Или эту информацию тоже надо скрыть, чтобы не огорчать население?

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