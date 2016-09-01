Общество
Источник: The Guardian
15:07, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Британские студенты добились встречи с Путиным за 10 месяцев

Британский студент рассказал о том, как он с сокурсниками смог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Владимир Путин 1 сентября встретился с учащимися гимназии №2 города Владивостока.

Как сообщает издание The Guardian, Владимир Путин на минувшей неделе провел двухчасовую встречу со студентами Итонского колледжа. По данным издания, 11 студентов прилетели из Британии в Москву, встретились с Путиным в Кремле и даже сделали с ним забавное фото. Отмечается, что на встрече глава России обсудил со студентами мировые проблемы.

«В общей сложности у меня ушло 10 месяцев, 1040 писем, тысяча SMS-сообщений, бесчисленное множество бессонных ночей, постоянная паранойя в период экзаменов, снижение успеваемости, но мы здесь, — написал студент Итонского колледжа Дэвид Вэй в своем Facebook. — Ребята, мы действительно произвели на Путина сильное впечатление, а он в ответ показал нам свое человеческое лицо».

Другой участник встречи Трентон Брикен в своем Facebook опубликовал фото с Путиным.

Издание подчеркивает, что представители Итонского колледжа назвали встречу Путина со студентами «частной», отметив, что она была «организованна исключительно по собственной инициативе студентов и независимо от колледжа».

читайте также:
Ректор поощрит студенток, принявших роды на рейсе Хабаровск – Пхукет
Студенток хабаровского медуниверситета поощрят за помощь при родах на борту самолёта, летевшего из Хабаровска в Пхукет  »

Также по теме
Президент
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Кремль проигнорировал вопрос о помощи президента Араму Петросяну
17:05, 01 Сентября 2016
В Кремле ответили на вопрос Sobesednik.ru о бизнесмене Араме Петросяне, захватившем столичный банк
»
Дмитрий Быков: Земфира на постсоветском безрыбье
17:02, 01 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о певице Земфире, недавно отметившей свое 40-летие
»
Почему рейтинг "Единой России" стремительно падает?
16:42, 01 Сентября 2016
По мнению эксперта Sobesednik.ru, на рейтинге партии власти сказались непопулярные высказывания лидера Дмитрия Медведева
»