Британские студенты добились встречи с Путиным за 10 месяцев

Британский студент рассказал о том, как он с сокурсниками смог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Владимир Путин 1 сентября встретился с учащимися гимназии №2 города Владивостока.

Как сообщает издание The Guardian, Владимир Путин на минувшей неделе провел двухчасовую встречу со студентами Итонского колледжа. По данным издания, 11 студентов прилетели из Британии в Москву, встретились с Путиным в Кремле и даже сделали с ним забавное фото. Отмечается, что на встрече глава России обсудил со студентами мировые проблемы.

«В общей сложности у меня ушло 10 месяцев, 1040 писем, тысяча SMS-сообщений, бесчисленное множество бессонных ночей, постоянная паранойя в период экзаменов, снижение успеваемости, но мы здесь, — написал студент Итонского колледжа Дэвид Вэй в своем Facebook. — Ребята, мы действительно произвели на Путина сильное впечатление, а он в ответ показал нам свое человеческое лицо».

Другой участник встречи Трентон Брикен в своем Facebook опубликовал фото с Путиным.

Издание подчеркивает, что представители Итонского колледжа назвали встречу Путина со студентами «частной», отметив, что она была «организованна исключительно по собственной инициативе студентов и независимо от колледжа».