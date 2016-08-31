Общество
Источник: Life
13:51, 31 Августа 2016 Версия для печати

Учительнице дали домашний арест за растление девочки в Татарстане

Учительнице из Альметьевска предъявили обвинение в растлении малолетней после признательных показаний.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Татарстане для учительницы, подозреваемой в половой связи с 15-летней школьницей, избрали меру наказания в виде подписки о невыезде.

Старший помощник руководителя СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий пояснил, что 24-летнюю учительницу заключили под домашний арест после того, как она призналась, что четыре раза вступала в интимную связь с 15-летней ученицей Гульнарой М. С пострадавшей девочкой в настоящее время работают психологи, сообщает Life.

«Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», — заключил Шептицкий.

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