Торжествам в День независимости Узбекистана угрожает отмена

Торжества по случаю Дня независимости Узбекистана могут отменить по неизвестным причинам.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что пока информация о возможной смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не подтвердилась. Однако в СМИ не исключили, что факт смерти Каримова скрывают его близкие.

Как сообщила газета РБК, официальные мероприятия по случаю Дня независимости Узбекистана отменены по неизвестным причинам. Торжества должны были пройти 1 сентября.

В то же время, по данным СМИ, в узбекском Министерстве по делам культуры и спорта отметили, что вопрос об отмене торжеств только обсуждается и пока окончательно не решен. В свою очередь, администрация Ташкента подчеркнула, что все мероприятия в честь Дня независимости Узбекистана в Ташкенте проведут по плану.