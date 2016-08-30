Российские астрономы приняли сигнал инопланетян с аналога Солнца

Ученые Специальной астрофизической обсерватории РАН поймали сигнал, который может исходить от внеземной цивилизации.

Группа российских астрофизиков из Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики поймала нестандартный радиосигнал из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса. Он был единоразово зафиксирован телескопом RATAN-600 еще год назад на длине волны в 2,7 сантиметра и был ярче Луны примерно в 8-10 раз, рассказала британская The Guardian.

Об открытии рассказал астроном-любитель Пол Гилстер: на прошлой неделе он получил письмо, в котором сотрудники обсерватории поделились своими результатами.

Как сообщают РИА «Новости», звезда, откуда пришел сигнал, является аналогом Солнца, находящимся на расстоянии 95 световых лет от нашей планеты. В прошлом году рядом с HD164595 была обнаружена большая экзопланета с массой, в 16 раз превышающей земную. И хотя жизнь на ней и ее спутниках, скорее всего, невозможна, по советам российских коллег астрономы из Института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) начали в этот понедельник следить за HD164595.

Астрономы SETI занимаются наблюдениями в составе двух групп: первая под руководством Сета Шостака, вторая – Дуга Вакоча. Программа направлена не только на поиск, но и на установление связи с пришельцами. Слежение будет осуществляться с помощью телескопа АТА, а также других приборов, доступных участникам организации.

Современная цивилизация, по словам ученых, не смогла бы отправить подобный сигнал, однако это удалось бы представителям цивилизации второго типа. Согласно классификации Кардашева (метод измерения технологического развития цивилизаций, который базируется на уровне энергии, который она может использовать для своих нужд), они используют энергию своего светила в объеме всей планетной системы, а не только собственного небесного тела.

Сообщается, что открытие станет одной из основных тем обсуждения на совещании проекта SETI 27 сентября в Мексике, которое проходит каждый год.