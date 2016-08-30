После теракта усилят меры безопасности на юбилее Киргизии

Правительство Киргизии признало атаку на посольство КНР в Бишкеке терактом и обсудит меры безопасности на совещании.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что террорист-смертник протаранил ворота посольства КНР в киргизском Бишкеке. Погиб один человек, а двое пострадали.

Как передает ТАСС, правительство Киргизии официально признало атаку на посольство Китая, совершенную смертником, терактом. В связи с происшествием в Киргизии пройдет совещание правительства, на котором обсудят меры безопасности.

В совещании примут участие вице-премьер Киргизии Жениш Разаков и представители силового блока. Участники совещания также обсудят варианты повышения мер безопасности в период праздника в честь 25-летия Киргизии, который будут отмечать 31 августа.

В интернете уже опубликовали видео теракта рядом с посольством КНР в Бишкеке.