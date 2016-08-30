Что на самом деле творится в православной школе в Свиблово?

В истории с сожжением учебников в московской православной гимназии попытался разобраться Sobesednik.ru.

Православная школа им. Сергия Радонежского в Усадьбе Свиблово попала в центр скандала. Писательница Татьяна Рик обвинила сотрудников учебного заведения в том, что они сожгли ее учебники.

Пост детской писательницы Татьяны Рик в фейсбуке оказался большой ложкой дегтя накануне 1 сентября и получил много комментариев от пользователей. Рик фактически обвинила руководство школы Сергия Радонежского в том, что они сожгли ее учебники как вредные. Причиной, по словам писательницы, стало то, что в ее учебниках есть русалки, лешие и мертвецы, а еще стихотворение Пушкина «Вурдалак», которое проиллюстрировано идущим по кладбищу мальчиком.

Оказывается, история произошла в конце 2014 года, но получила резонанс только сейчас. Sobesednik.ru связался с учительницей Марией Дельновой и выяснил детали происшествия, которое не укладывается в голове:

— Сам процесс сжигания я, естественно, не видела, — рассказывает Мария Дельнова. — Мне было озвучено, что мы должны сдать эти книги, чтобы их сожгли как скверну.

По словам Марии, было это так. Ее вызвали в православную школу, где она преподавала второму классу. Разговаривали с ней директор школы отец Кирилл Киселев и его мать, которую в школе все называют матушкой, она занимает должность зам. директора по нравственному воспитанию.

— Мне сказали «Все плохо» и показали книжки, они все были переложены закладками, — вспоминает Мария. — Спросили, кто мне разрешил их использовать. Я смутилась, потому что на них было написано «допущено Министерством образования». Мне уже потом попытались объяснить, что любое действие в нашей школе происходит только с разрешения батюшки. Начали цитировать кусочки из этой книги: здесь леший, а здесь русалочка, а вот здесь самое страшное... и открыли кусочек в учебнике для 6-го класса. Там были два слова: «труп» и «мертвец». Это возмутило батюшку. Он с точки зрения церковной грамматики стал мне доказывать, что и то, и другое слово души не имеет. То есть его не грамматика интересовала, а свои церковные штучки.

По словам Марии, с ней говорили на повышенных тонах и сильно давили психологически, она не выдержала и разрыдалась. После этого разговора учительница позвонила родителям и рассказала суть разговора. Двое сразу же забрали своих детей из школы. Из 17 человек, которые учились в классе, книги на сожжение принесли только трое или четверо, но у многих учебники хранились в классе. Их, как рассказывает Дельнова, батюшка положил в коробку и забрал. Она же сама после того, как учебный год был окончен, покинула православную школу.

Корреспондент Sobesednik.ru связалась с отцом Сергием, который также фигурирует в этой истории, является родственником отца Кирилла Киселева и занимает пост духовного наставника.

— Книги не сжигали, — попытался убедить отец Сергий, — мы их просто не стали использовать в учебной программе. Есть отдел синодальной литературы при патриархии, который рекомендует или не рекомендует книги. Эти учебники не были рекомендованы к изучению в православной школе.

В общем, показания, как говорится, не сходятся. Поэтому мы обратились еще к одной стороне — настоятелю храма Живоначальной Троицы, который является учредителем православной школы, протоиерею Александру Тимофееву. Оказалось, что еще месяц назад настоятелем был отец Сергий Киселев, но указом патриарха он был отстранен от исполнения этих обязанностей.

— Я прочитал эту историю в фейсбуке, — говорит Тимофеев. — Сам факт ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, но не удивлен.

По словам нынешнего настоятеля, на детей в школе ранее оказывалось психологическое давление, и есть много проблем, в частности отток учеников в другие школы, а случай с сожженным книгами может оказаться только вершиной айсберга.

— Сам факт сожжения книг носит символический характер, — объясняет смысл всей ситуации писательница Марина Аромштам. — Книги сжигали в Средневековье и в фашистской Германии. Этот жест — не просто уничтожение книги, а символическая расправа над автором.