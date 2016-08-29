Общество
Источник: "Вести 24"
11:00, 29 Августа 2016 Версия для печати

Задержанного в Армении с нарушением москвича могут выдать РФ

Адвокат задержанного в Армении по запросу США москвича не исключает его экстрадиции в РФ, а не в Америку.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании в Армении россиянина Сергея Миронова по запросу Америки. Мужчину подозревают в отмывании 50 тысяч долларов и передаче военных технологий.

Как сообщил телеканал «Россия 24», Америка и Интерпол допустили серьезные нарушения правил международного розыска по отношению к россиянину Миронову, задержанному в Армении. На этом основании, как подчеркнул адвокат Миронова Карен Нерсесян, армянский суд может принять решение о выдаче задержанного москвича не Америке, а России.

В случае экстрадиции Миронова в РФ армянский суд предложит американской стороне сотрудничать с российскими судебными органами и с Интерполом, соблюдая процедуры.

По последним данным, обвинений Миронову суд Армении пока не предъявил. Судебное заседание состоится 28 августа.

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