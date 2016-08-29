Общество
Источник: СитиТрафик
16:33, 29 Августа 2016 Версия для печати

Работники "АвтоВАЗагрегата" перекрыли трассу, требуя зарплату

Экс-сотрудники «АвтоВАЗагрегата», поставлявшего продукцию «АвтоВАЗу», вышли на несанкционированный митинг в Тольятти.

Утром 29 августа работники обанкротившегося предприятия «АвтоВАЗагрегат» перекрыли трассу М5. Несколько десятков человек начали постоянно переходить дорогу по пешеходному переходу, отчего образовалась пробка. Участники митинга требуют выплатить им долги по зарплате. Митингующие принесли с собой плакаты, адресованные экс-гендиректору «АвтоВАЗагрегата» Виктору Козлову: «Козлов, отдай наши деньги!» и «Козлов, верни рабочие места! Наши дети хотят кушать!».

Мэр Тольятти Сергей Андреев усомнился в том, что данная акция поможет экс-работникам «АвтоВАЗагрегата» решить проблему с долгами: «Не думаю, что это решение — перекрыть федеральную трассу и мешать другим горожанам, которые никак не виноваты в том, что случились финансовые проблемы на предприятии», — цитирует чиновника «СитиТрафик».

«АвтоВАЗагрегат» обанкротился в 2016 году. По данным СМИ, руководство предприятия задолжало своим работникам более 100 миллионов рублей.

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