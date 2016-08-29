Новый холодильник – по каким параметрам его нужно выбирать?

При подборе нового холодильника необходимо уделять внимание множеству моментов. От них зависит, насколько удобным окажется холодильник в использовании, долго ли он прослужит в доме — и поможет ли сэкономить на оплате счетов за электроэнергию.

Отправляясь на его поиски, можно посмотреть цены здесь — однако выбор должен основываться не только на стоимости.

Какие характеристики холодильника особенно важны?

Первый параметр, по которому выбирают холодильник — это его размеры. На рынке охлаждающих устройств существуют как компактные, так и вместительные модели. К примеру, большим считается холодильник высотой до двух метров — объемы его загрузки составляют около пятисот литров. Средние холодильники имеют 160 – 180 сантиметров в высоту и могут вместить до 300 литров продуктов.

Определиться с нужными размерами очень просто. Как правило, чем больше человек проживает в квартире, тем бо́льшая холодильная камера им требуется — обычно габаритные холодильники приобретаются семьями из 3 – 5 человек. И наоборот — если холодильником планируют пользоваться только два человека или покупатель и вовсе живет один, то занимать лишнее место огромным устройством совсем необязательно. Компактного холодильника окажется более чем достаточно для любых нужд.

Любой холодильник состоит из двух камер — охлаждающей и замораживающей. Размеры последней могут широко варьироваться. Определяясь с объемами морозилки, нужно подумать о том, насколько активно она будет использоваться. Если Ваш рацион состоит в основном из полуфабрикатов, требующих хранения в заморозке, или Вы предпочитаете впрок закупаться мясом и рыбой, то лучше брать морозилку побольше — хотя, скорее всего, это отразится и на размерах самого холодильника.

Экономичность холодильника — ключевой момент

Холодильник — устройство, работающее от электросети, причем практически в непрерывном режиме. Соответственно, при его покупке нельзя обойти вниманием вопрос экономичности. Холодильники со сниженным энергопотреблением относятся к классу А и выше и благодаря своим конструктивным особенностям расходуют электричество по минимуму.

Таким образом, главными при выборе холодильника должны оставаться два параметра — его вместительность и экономичность. Вопрос же цены всегда стоит на втором месте — тем более что вариантов существует довольно много, и подобрать оптимальную стоимость не составит труда.