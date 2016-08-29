Общество
Источник: "Интерфакс"
07:14, 29 Августа 2016 Версия для печати

50 цыган покинут свои дома в селе под Одессой после погромов

Цыганам придется уехать из села в Одесской области, где жители устроили погромы после убийства восьмилетней девочки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что селе Лощиновка под Одессой убили восьмилетнюю девочку. Подозреваемым стал 20-летний цыган. Местные жители пытались устроить самосуд над возможным убийцей и начали громить дома цыган. Ситуацию смогли разрешить правоохранительные органы. Позже в интернете появились видеозаписи с места происшествия.

Как сообщил «Интерфакс», представители цыганской национальности согласились с решением сельского совета Лощиновки, по которому все цыгане должны покинуть село. Такое решение местные жители приняли после убийства восьмилетней девочки, в котором подозревают 20-летнего цыгана.

Отмечается, что решение сельсовета о выселении цыган из Лощиновки не имеет юридической силы, но сами цыгане понимают, что после погромов жить в селе спокойно не смогут. Они переедут в другие населенные пункты Одесской области. Местная полиция проследит за тем, чтобы они смоги безопасно покинуть свои дома.

Сколько именно цыган покинет Лощиновку пока не ясно. По данным СМИ, в селе проживает не менее 50 цыган.

читайте также:В Плеханово цыгане живут с 60-х годов и считают поселок своей родиной
Цыгане со сносом. Репортаж "Собеседника": что творится в скандальном поселке
Что сейчас происходит в поселке Плеханово, где планируют снос цыганских самостроев, узнал корреспондент Sobesednik.ru »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Болезни, ожирение, инсульт в 25 лет: чем грозит недосып
07:07, 29 Августа 2016
Кандидат медицинских наук, доктор Дмитрий Пискунов рассказал Sobesednik.ru о вреде недосыпания
»
Министерства и ЦБ проверят на готовность к войне в России
06:55, 29 Августа 2016
Российские министерства и Центробанк проверят на способность работать в условиях военного времени и мобилизации
»
Любовь Успенскую кинули на деньги
06:03, 29 Августа 2016
Любови Успенской вороватые строители подпортили жизнь, узнал Sobesednik.ru
»