50 цыган покинут свои дома в селе под Одессой после погромов

Цыганам придется уехать из села в Одесской области, где жители устроили погромы после убийства восьмилетней девочки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что селе Лощиновка под Одессой убили восьмилетнюю девочку. Подозреваемым стал 20-летний цыган. Местные жители пытались устроить самосуд над возможным убийцей и начали громить дома цыган. Ситуацию смогли разрешить правоохранительные органы. Позже в интернете появились видеозаписи с места происшествия.

Как сообщил «Интерфакс», представители цыганской национальности согласились с решением сельского совета Лощиновки, по которому все цыгане должны покинуть село. Такое решение местные жители приняли после убийства восьмилетней девочки, в котором подозревают 20-летнего цыгана.

Отмечается, что решение сельсовета о выселении цыган из Лощиновки не имеет юридической силы, но сами цыгане понимают, что после погромов жить в селе спокойно не смогут. Они переедут в другие населенные пункты Одесской области. Местная полиция проследит за тем, чтобы они смоги безопасно покинуть свои дома.

Сколько именно цыган покинет Лощиновку пока не ясно. По данным СМИ, в селе проживает не менее 50 цыган.