Общество
Источник: ТАСС
11:17, 28 Августа 2016 Версия для печати

Среди сгоревших на складе в СВАО Москвы нашли трех россиян

Среди жертв пожара на складе типографии на северо-востоке Москве оказались трое граждан России.

Ранее Sobesednik.ru писал о пожаре в здании склада типографии на северо-востоке Москвы, произошедшем в ночь на 27 августа. Погибли 17 человек, которые работали в типографии.

Как передает ТАСС, из 17 погибших в результате пожара на складе типографии три человека оказались россиянами. Остальные 14 погибших – граждане Киргизии. Отмечается, что одна из погибших была несовершеннолетней и не могла работать в типографии по закону.

По последним данным, трое пострадавших в результате пожара пока находятся в больнице. Состояние одного пострадавшего остается тяжелым.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела по факту пожара. Основной версией возгорания в здании склада по-прежнему остается неисправность светильника.

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Цыганкова Валерия

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