Общество
Источник: Зарубежные СМИ
07:58, 28 Августа 2016 Версия для печати

Бить врагов на глубине США будут на подлодке за $2,7 млрд

Новейшая атомная подлодка для борьбы с врагами на глубине поступила на вооружение американского флота.

Как сообщили зарубежные СМИ, ВМС США официально передали новейшую атомную подводную лодку «Иллинойс», которую строили с 2011 года. Планируется ввести ее в эксплуатацию 29 сентября.

По данным СМИ, подлодки типа «Иллинойс» способны вести борьбу с вражескими субмаринами на глубине, а также проводить прибрежные операции. Длина новейшей подлодки составляет 115 метров. Она рассчитана на 130 членов экипажа.

Отмечается, что на строительство «Иллинойс» потратили 2,7 миллиарда долларов.

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