Загоревшаяся лампа стала причиной гибели 17 киргизов в Москве

Все 17 человек, погибшие при пожаре на складе в Москве, были гражданами Киргизии.

Напомним, ранее Soebsednik.ru писал, что спасателям МЧС пришлось вскрывать стену, чтобы добраться до задохнувшихся при пожаре людей.

Погибшие во время пожара на складе типографии люди были гражданами Киргизии, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, имеющейся на этот момент, все погибшие – граждане Киргизии, которые работали на складе этой типографии», – рассказал источник. При этом он отметил, что погибшие работали в Москве легально.

Пожар на складе на Алтуфьевском шоссе начался, когда рабочие заступили на утреннюю смену. Причиной возгорания, по словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, стала неисправность светильника.

«На данный момент причина возгорания установлена почти на 100%, ей послужила неисправность светильника в одном из помещений склада, в котором находилось много легковоспламеняющихся жидкостей и бумажной продукции, в результате чего пожар распространился с первого этажа по шахте лифта в помещение, в котором находились погибшие люди», – рассказал Денисов «Интерфаксу».

При этом он отметил, что пожарная сигнализация на складе была исправна в момент происшествия.