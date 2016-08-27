Импортный алкоголь будут продавать по старым акцизам еще год

Минфин хочет продлить срок действия акцизных марок на алкоголь до сентября следующего года.

Министерство финансов предлагает продлить на год срок действия старых акцизных марок на алкоголь, которые должны были быть выданы 1 июля.

«Проект постановления предусматривает продление срока действия требований к образцам акцизных марок для маркировки алкогольной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 786 "Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции", до 1 сентября 2017 года"», – сказано на сайте ведомства.

Такая мера позволит избежать проблем на рынке импортной алкогольной продукции, которые могли возникнуть из-за перехода на новые акцизные марки. Благодаря продлению участники рынка получат возможность продать остатки продукции, маркированные старыми акцизами. Ожидается, что постановление будет подписано 29 августа.