Двух боевиков ликвидировали в полях под Нальчиком

В селе Нартан неподалеку от Нальчика были ликвидированы двое боевиков, которые оказывали сопротивление боевикам.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кабардино-Балкарии введен режим КТО.

В Кабардино-Балкарии в селе Нартан под Нальчиком были ликвидированы двое боевиков. Как сообщает «Интерфакс» в субботу, 27 августа, до этого в регионе был введен режим контртеррористической операции.

«В полях вблизи села Нартан в Чегемском районе КБР ликвидированы два бандита, оказавшие сопротивление силовикам», – рассказал источник в правоохранительных органах. Личности ликвидированных боевиков устанавливаются.

Режим КТО был введен в Кабардино-Балкарии с 6:20 на части территорий городского округа Нальчик и Чегемского района.