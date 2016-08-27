Общество
Источник: Интерфакс
09:36, 27 Августа 2016 Версия для печати

Двух боевиков ликвидировали в полях под Нальчиком

В селе Нартан неподалеку от Нальчика были ликвидированы двое боевиков, которые оказывали сопротивление боевикам.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кабардино-Балкарии введен режим КТО.

В Кабардино-Балкарии в селе Нартан под Нальчиком были ликвидированы двое боевиков. Как сообщает «Интерфакс» в субботу, 27 августа, до этого в регионе был введен режим контртеррористической операции.

«В полях вблизи села Нартан в Чегемском районе КБР ликвидированы два бандита, оказавшие сопротивление силовикам», – рассказал источник в правоохранительных органах. Личности ликвидированных боевиков устанавливаются.

Режим КТО был введен в Кабардино-Балкарии с 6:20 на части территорий городского округа Нальчик и Чегемского района.

читайте также:Конфликт в Сирии продолжается уже почти 5 лет
Анхар Кочнева: Правда о жизни сирийцев и боевиков ИГИЛ
Правду о бытовых условиях жизни в Сирии рассказала — в надежде предостеречь бегущих туда — бывшая пленница боевиков »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

В особняке Волочковой случилась новая беда
07:03, 27 Августа 2016
Анастасия Волочкова пожаловалась Sobesednik.ru на многократные страдания, причиненные ей строителями
»
Кошкин дом Юрия Куклачева. Репортаж "Собеседника"
00:01, 27 Августа 2016
Sobesednik.ru побывал в гостях у Юрия Куклачева и его кошек
»
Какие талисманы могут помочь в работе?
22:07, 26 Августа 2016
Sobesednik.ru узнал о том, какие амулеты помогают в трудовой деятельности
»