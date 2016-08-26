Власти Астрахани оштрафовали ремонтников за самовольный ремонт дороги

Подрядную организацию в Астрахани оштрафовали на 25 тысяч рублей за несанкционированный ремонт дороги.

Жители дома № 120 по улице 1-я Перевозная в Астрахани долго жаловались на плохую внутриквартальную дорогу, но власти не предпринимали никаких действий по ремонту ввиду отсутствия денежных средств, написал депутат Олег Шеин в своём Facebook.

Жители дома приняли решение отремонтировать дорогу на собственные деньги. После этого ТСЖ пригласило подрядную организацию, которая в сжатые сроки уложила новый асфальт.

После окончания работ к дому прибыли сотрудники ГАИ и службы муниципального контроля, которые заявили, что подрядная организация повредила дорогу, и обязали её выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Строителей обвинили по статье административного кодекса о повреждении дороги.

Шеин также напомнил, что незадолго до этого инцидента одно из ТСЖ Астрахани оштрафовали за ремонт подъездов, на который местная администрация также не выделяла денежные средства.