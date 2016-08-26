Общество
Источник: Facebook Олега Шеина
13:48, 26 Августа 2016 Версия для печати

Власти Астрахани оштрафовали ремонтников за самовольный ремонт дороги

Подрядную организацию в Астрахани оштрафовали на 25 тысяч рублей за несанкционированный ремонт дороги.

Жители дома № 120 по улице 1-я Перевозная в Астрахани долго жаловались на плохую внутриквартальную дорогу, но власти не предпринимали никаких действий по ремонту ввиду отсутствия денежных средств, написал депутат Олег Шеин в своём Facebook.

Жители дома приняли решение отремонтировать дорогу на собственные деньги. После этого ТСЖ пригласило подрядную организацию, которая в сжатые сроки уложила новый асфальт.

После окончания работ к дому прибыли сотрудники ГАИ и службы муниципального контроля, которые заявили, что подрядная организация повредила дорогу, и обязали её выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Строителей обвинили по статье административного кодекса о повреждении дороги.

Шеин также напомнил, что незадолго до этого инцидента одно из ТСЖ Астрахани оштрафовали за ремонт подъездов, на который местная администрация также не выделяла денежные средства.

читайте также:
Версию Росавтодора о быстром износе дорог раскритиковал эксперт
Автоэксперт прокомментировал версию главы Росавтодора о причинах частого ремонта дорог в России »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»