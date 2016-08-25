Свидетели взрыва в Донецке заподозрили погибшего в терроризме

Очевидцы рассказали о погибшем во время взрыва в центре Донецка мужчине.

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, сообщает ДАН в четверг, 25 августа. По данным источника, взрыв произошел на улице и его ударная волна повредила стену близстоящего жилого дома. В результате происшествия погиб один человек.

Блогер Константин Долгов опубликовал видео с места взрыва. В ролике он рассказывает, что на взрыв произошел на улице 25-летия Рабоче-крестьянской Красной армии в Донецке. По словам Долгова, погибшим был мужчина, который что-то делал в кустах на месте взрыва. Блогер предположил, что мужчина мог быть террористом.

Местный житель Денис Селезнев, побывавший на месте происшествия, предположил, что взрыв произошел в результате неудачной попытки погибшего заложить бомбу. «Судя по всему, взорвалось то, что он нес в руках», – написал он на своей странице в Facebook.

Личность погибшего пока не установлена. По данным очевидцев, территория, на которой прогремел взрыв, оцеплена республиканскими силовыми ведомствами.