Происшествия
Источник: ДАН
16:16, 25 Августа 2016 Версия для печати

Свидетели взрыва в Донецке заподозрили погибшего в терроризме

Очевидцы рассказали о погибшем во время взрыва в центре Донецка мужчине.

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, сообщает ДАН в четверг, 25 августа. По данным источника, взрыв произошел на улице и его ударная волна повредила стену близстоящего жилого дома. В результате происшествия погиб один человек.

Блогер Константин Долгов опубликовал видео с места взрыва. В ролике он рассказывает, что на взрыв произошел на улице 25-летия Рабоче-крестьянской Красной армии в Донецке. По словам Долгова, погибшим был мужчина, который что-то делал в кустах на месте взрыва. Блогер предположил, что мужчина мог быть террористом.

Местный житель Денис Селезнев, побывавший на месте происшествия, предположил, что взрыв произошел в результате неудачной попытки погибшего заложить бомбу. «Судя по всему, взорвалось то, что он нес в руках», – написал он на своей странице в Facebook.

Личность погибшего пока не установлена. По данным очевидцев, территория, на которой прогремел взрыв, оцеплена республиканскими силовыми ведомствами.

читайте также:Басков
Басков об убийстве оперного певца в ДНР: Это его личный выбор
Николай Басков удивился тому, что погибший в ДНР певец Василий Слипак предпочел вокалу военное дело »

Также по теме
ДНР ЛНР
Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»