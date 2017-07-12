Председатель Москомархитектуры рада переезду из-за реновации

В рамках программы реновации в Москве снесут дом председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

О сносе своего дома Княжевская рассказала журналистам в пятницу, 22 сентября. «Я живу в Люблино, мой дом тоже попал в программу реновации. У меня [площадь квартиры] 59,8 квадратных метров, обычная "трешка", в типичной типовой серии», — цитирует Княжевскую «Интерфакс».

Агентство отмечает, что к переезду председатель Москомархитектуры отнеслась с оптимизмом.

«Сегодня, если посмотреть какая идет современная застройка, конечно, это совсем другой уровень. А тогда счастье было для людей, которые из бараков переезжали в квартиры со всеми удобствами», — отметила Княжевская.