"За поверку счетчиков в конечном счете все равно заплатит потребитель"

Неужели россиянам и правда не придется больше платить за проверку приборов учета? Разбирался Sobesednik.ru.

Росстандарт предложил освободить россиян от поверок счетчиков. В ведомстве считают, что этим должны заниматься управляющие компании.

Поверку счетчиков — проверку их точности измерения — могут выполнять только аккредитованные организации. Но по факту получается иначе: услугу навязывают компании, которые не имеют аккредитации, потребитель платит деньги, получает никому не нужную бумажку, а в итоге вынужден проводить поверку дважды.

Мошенников в последнее время развелось много, и Росстандарт свое предложение мотивирует как раз защитой интересов потребителей. На первый взгляд, новость для собственников однозначно хорошая...

— Все равно за поверку счетчиков в конечном счете заплатит потребитель, — говорит директор ТСЖ «Эдельвейс» Константин Золотухин. — Управляющие компании заложат эту сумму в эксплуатационные расходы. Услуга стоит денег, и управляющим компаниям нужно их откуда-то брать.