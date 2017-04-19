Недвижимость
16:37, 19 Апреля 2017 Версия для печати

"За поверку счетчиков в конечном счете все равно заплатит потребитель"

Неужели россиянам и правда не придется больше платить за проверку приборов учета? Разбирался Sobesednik.ru.

Росстандарт предложил освободить россиян от поверок счетчиков. В ведомстве считают, что этим должны заниматься управляющие компании.

Поверку счетчиков — проверку их точности измерения — могут выполнять только аккредитованные организации. Но по факту получается иначе: услугу навязывают компании, которые не имеют аккредитации, потребитель платит деньги, получает никому не нужную бумажку, а в итоге вынужден проводить поверку дважды.

Мошенников в последнее время развелось много, и Росстандарт свое предложение мотивирует как раз защитой интересов потребителей. На первый взгляд, новость для собственников однозначно хорошая...

— Все равно за поверку счетчиков в конечном счете заплатит потребитель, — говорит директор ТСЖ «Эдельвейс» Константин Золотухин. — Управляющие компании заложат эту сумму в эксплуатационные расходы. Услуга стоит денег, и управляющим компаниям нужно их откуда-то брать.

Кузнецова Ольга

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Ксения Лукьянчикова: Не соглашусь бриться налысо
15:08, 19 Апреля 2017
Ксения Лукьянчикова рассказала Sobesednik.ru о том, как непросто ей приходится бороться с лишними килограммами
»
Антон Зарицкий: "Время первых" и выход в открытый шоу-бизнес
13:44, 19 Апреля 2017
Редактор Sobesednik.ru — о том, как излишняя реклама мешает фильму «Время первых» конкурировать за внимание зрителя
»
Слово депутата. Во сколько обходятся бюджету коммерческие фантазии Умахана Умаханова
13:09, 19 Апреля 2017
В последнее время то и дело приходят н­овости о банкротствах и задержании за долги даже известных людей
»