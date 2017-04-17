Под "Жилье для российской семьи" не дали ни денег, ни земли

Почему провалилась очередная попытка сделать жилье для российской семьи доступным, узнал у эксперта Sobesednik.ru.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) признало, что программа «Жилье для российской семьи» не сработала. При этом нуждающихся в квадратных метрах меньше не стало.

Почему социальные программы буксуют? На вопросы Sobesednik.ru отвечает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

— Почему не получилось?

— Степень реализации программы «Жилье для российской семьи» — 3,3% — говорит сама за себя. В общей сложности за три года (2014–2017) планировалось, что в стране будет введено дополнительно 25 млн кв. метров площадей в домах эконом-класса. Добиться этой цели предполагалось за счет инвестиций в инфраструктуру. Государство должно было взять на себя затраты на покупку участков под строительство, создание автодорог, проведение инженерных коммуникаций и так далее.

Почему это не получилось? В отчете Счетной палаты РФ говорится, что, во-первых, не были прописаны конкретные шаги различных государственных организаций, чтобы добиться нужных результатов. Во-вторых, Минстрой и АИЖК не перечисляли в достаточных объемах средства в регионы для исполнения госпрограммы. В-третьих, застройщики не получили большую часть льготных кредитов, так как АИЖК не переводило деньги в банки. Было выплачено только 4,7% займов от запланированных размеров финансирования.

Кроме этих общих причин, было множество частных недоработок. Например, на все 70 регионов России, которые участвовали в программе, было выделено всего 56 земельных участков, которые к тому же не соответствовали заявленным требованиям.

— Это уже не первая проваленная попытка сделать жилье доступным. Что делается не так и когда квадратные метры станут доступнее?

— Правительственные чиновники утверждают, что провальные итоги госпрограммы связаны с тем, что в 2015 году, исходя из экономической конъюнктуры, было принято оперативное решение переключиться с инвестиций в инфраструктуру на субсидирование ипотеки. В принципе, такой шаг выглядит разумно, если принять во внимание, что, например, на рынке жилой недвижимости московского региона предложение значительно превышает спрос. Учитывая общую экономическую ситуацию, государственная поддержка — для многих категорий граждан единственный способ решить свою жилищную проблему. Целевые государственные программы часто оказываются действенными, как недавно завершившееся субсидирование ипотеки. Однако наиболее эффективными и полезными, как для покупателей, так и для девелоперов, были бы успехи в макроэкономике, а, следовательно, доступные кредиты для большего числа наших сограждан.