Недвижимость
16:00, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Под "Жилье для российской семьи" не дали ни денег, ни земли

АИЖК признало, что программа «Жилье для российской семьи» не сработала
АИЖК признало, что программа «Жилье для российской семьи» не сработала
Фото: Стоп-кадр YouTube

Почему провалилась очередная попытка сделать жилье для российской семьи доступным, узнал у эксперта Sobesednik.ru.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) признало, что программа «Жилье для российской семьи» не сработала. При этом нуждающихся в квадратных метрах меньше не стало.

Почему социальные программы буксуют? На вопросы Sobesednik.ru отвечает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

— Почему не получилось?

— Степень реализации программы «Жилье для российской семьи» — 3,3% — говорит сама за себя. В общей сложности за три года (2014–2017) планировалось, что в стране будет введено дополнительно 25 млн кв. метров площадей в домах эконом-класса. Добиться этой цели предполагалось за счет инвестиций в инфраструктуру. Государство должно было взять на себя затраты на покупку участков под строительство, создание автодорог, проведение инженерных коммуникаций и так далее.

Почему это не получилось? В отчете Счетной палаты РФ говорится, что, во-первых, не были прописаны конкретные шаги различных государственных организаций, чтобы добиться нужных результатов. Во-вторых, Минстрой и АИЖК не перечисляли в достаточных объемах средства в регионы для исполнения госпрограммы. В-третьих, застройщики не получили большую часть льготных кредитов, так как АИЖК не переводило деньги в банки. Было выплачено только 4,7% займов от запланированных размеров финансирования.

Кроме этих общих причин, было множество частных недоработок. Например, на все 70 регионов России, которые участвовали в программе, было выделено всего 56 земельных участков, которые к тому же не соответствовали заявленным требованиям.

— Это уже не первая проваленная попытка сделать жилье доступным. Что делается не так и когда квадратные метры станут доступнее?

— Правительственные чиновники утверждают, что провальные итоги госпрограммы связаны с тем, что в 2015 году, исходя из экономической конъюнктуры, было принято оперативное решение переключиться с инвестиций в инфраструктуру на субсидирование ипотеки. В принципе, такой шаг выглядит разумно, если принять во внимание, что, например, на рынке жилой недвижимости московского региона предложение значительно превышает спрос. Учитывая общую экономическую ситуацию, государственная поддержка — для многих категорий граждан единственный способ решить свою жилищную проблему. Целевые государственные программы часто оказываются действенными, как недавно завершившееся субсидирование ипотеки. Однако наиболее эффективными и полезными, как для покупателей, так и для девелоперов, были бы успехи в макроэкономике, а, следовательно, доступные кредиты для большего числа наших сограждан.

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