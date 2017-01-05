Новые правила регистрации недвижимости уже здесь. Что поменялось?

С 1 января 2017 года вступает в силу новый Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Как будет проходить регистрация недвижимости с 2017 года, рассказал Sobesednik.ru эксперт-юрист в сфере жилья.

С 1 января 2017 года вступает в силу новый Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Как все это будет проходить теперь, рассказывает эксперт столичного агентства «Нора-недвижимость» Рамиля Хабибуллина:

— Насколько известно, закон подразумевает формирование Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который должен объединить много разных других реестров. Каких именно?

— В сущности, всех имеющихся. Речь идет о кадастре недвижимости и кадастровых картах; реестре прав, ограничений и обременений, сведений о границах зон с особыми условиями использования (речь идет о вообще всех границах — от населенных пунктов до государственной границе, а также территориях объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территориях, особых экономических зон и так далее). Туда же войдут реестровые дела и книги учета документов.

В общем, ЕГРН объединит сведения, которые сегодня содержатся в государственном кадастре недвижимости (ГКН) и в едином госреестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

— До 2017-го госрегистрацию прав на недвижимость осуществлял Росреестр, а кадастровый учет — Кадастровая палата субъекта РФ. Что-то изменилось с 1 января?

— Да. Все полномочия у Росреестра. А большую часть документов будут вести в электронном виде.

— А если сейчас в ЕГРН нет сведений об объекте недвижимости?

— Тогда его учет в кадастре и госрегистрация прав будут осуществляться одновременно. Правда, есть исключения: когда кадастровый учет может проводиться без одновременной регистрации и наоборот.

— Можно на примерах пояснить, когда оба действия проходят одновременно?

— Всего четыре случая:

создание объекта недвижимости (тут, впрочем, есть исключения);

образование такого объекта (кроме случаев, когда земельный участок или расположенная на нем недвижимость изымается для государственных или муниципальных нужд);

прекращение существования объекта недвижимости, права на которые зарегистрированы;

образование или прекращение существования части объекта, на которую распространены ограничения и обременения, подлежащие регистрации.

— А когда кадастровый учет и регистрация прав проводятся отдельно?

— Таких позиций пять:

госрегистрация перехода права собственности;

подтверждение ранее возникших прав;

создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию, которое представлено органом власти;

прекращение существования объекта, права на который не зарегистрированы в ЕГРН;

изменение основных характеристик объекта.

Неважно, где находится недвижимость

— Подавать заявление о регистрации прав по-прежнему надо в том регионе, где находится объект недвижимости?

— Нет, и это одна из главных новелл закона. Так, если житель, скажем, Смоленска купит квартиру в Тюмени, ему не надо ехать в Сибирь, чтобы оформить право собственности. Он может сделать это в любом удобном для него отделении МФЦ в Смоленске.

— Еще чем порадует новый закон граждан?

— Вводится платная услуга по доставке документов после проведения регистрации права в любое удобное для владельца недвижимости место и время.

— Могут ли отказать человеку в регистрации права на недвижимость?

— Конечно. В законе прописаны три повода для этого:

если не установлена личность лица, обратившегося за осуществлением кадастрового учета и/или госрегистрации прав;

если не предъявлен документ, удостоверяющий личность такого лица;

если лицо, подающее заявление и прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Рамиля Хабибуллина Фото: из личного архива

— А в каких случаях возвращают заявление и документы без рассмотрения?

— Их пять:

если заявление и остальные документы поданы в электронном виде и их формат не соответствует установленному;

если документы и заявление поданы в бумажном виде, но они серьезно повреждены (что не позволяет однозначно истолковать их содержание) или написаны карандашом, или в них есть подчистки, исправления, приписки, зачеркивания и так далее;

если документы были поданы, но гражданин не заплатил госпошлину (то есть информация о платеже отсутствует в информационной системе, да и сам заявитель не представил документ о платеже);

если в ЕГРН есть отметка о том, что без личного участия собственника или его законного представителя переход права (ограничение или обременение) невозможен, а заявление подано иным лицом;

если заявление о госрегистрации прав подписано заявителем неправильно.

Новые сроки

— Как долго придется ждать регистрации прав?

— Новый закон сокращает сроки. При подаче документов они составят теперь 7 рабочих дней для госрегистрации прав и 5 рабочих дней для кадастрового учета. В случае проведения одновременного учета и регистрации прав — 10 рабочих дней. Но если человек подаст заявление и документы через МФЦ, сроки немного увеличатся — на 2 рабочих дня.

А вот срок госрегистрации ипотеки жилых помещений сохранен — 5 рабочих дней. Аналогичная история с ипотекой земельных участков, нежилых сооружений и так далее (при условии, что все документы поданы в Росеестр) — 7 рабочих дней. Если договор ипотеки заверен нотариусом — 5 дней.

— А если человек подаст заявление в электронном виде?

— То регистрация должна быть осуществлена за 1 рабочий день.

— Сокращение сроков касается только регистрации? Или выписку об объекте недвижимости теперь тоже можно будет получить быстрее?

— Да, выписку теперь можно получить за три рабочих дня вместо прежних пяти.

— Насколько я знаю, не все сроки стали короче...

— По новому закону увеличиваются сроки приостановления учета и регистрации прав на недвижимость в двух случаях. По инициативе регистратора — не более чем на 3 месяца или до устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения (если это случится раньше). Исключения прописаны в ст. 26, пп. 3-8 нового закона.

По инициативе самого заявителя — не более чем на шесть месяцев. Тут есть нюанс: по новому закону заявитель может подать такое заявление лишь один раз. В старом законе такого ограничения не было, а предельный срок был три месяца.

Новое в документах

— Теперь, кажется, не будут выдавать свидетельства о собственности. Это так?

— Да. Кадастровый учет, госрегистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки — специальной надписью на документе, выражающем содержание сделки. Но те свидетельства, что есть на руках граждан, по-прежнему действительны.

— Правда ли, что без ведома владельца в документы теперь могут вносить изменения?

— Правда. Сведения в ЕГРН будут вноситься также в порядке межведомственного взаимодействия. С 1 января нотариусы, суды, органы госвласти и местного самоуправления, принимая решения, обязаны направлять документы, необходимые для учета и госрегистрации еще и в Росеестр. А тот, в свою очередь, ставит владельцев недвижимости в известность об этом.

— Какие это документы и решения?

— К примеру, об утверждении кадастровой оценки объектов недвижимости или о переводе вашего участка земли из одной категории в другую. Или, скажем, суд наложил арест на вашу недвижимость — он должен направить заверенную копию такого решения в ЕРГН. Что касается нотариусов, они обязаны теперь посылать в ЕГРН сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство и так далее.

— Есть еще важное новшество: добросовестный, но обманутый покупатель (или продавец) может получить компенсацию из казны...

— Но только через четыре года: в законе прописано, что эта норма вступит в действие лишь с 1 января 2020-го. И это будет касаться только компенсации за жилое помещение, единственное пригодное для постоянного проживания, которая выплачивается однократно, и при условии, что есть решение суда и такую компенсацию граждане не могли получить от третьих лиц (по причине их смерти и отсутствия правопреемников или из-за ликвидации фирмы, если речь идет о должнике-юрлице). И еще: такая компенсация не может составлять больше 1 млн рублей.