Недвижимость
Источник: «Собеседник» №47-2016
07:04, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Правда ли, что под Новый год выгодно покупать жилье?

Что жилье выгоднее приобретать в какое-то определенное время года – ошибочное представление
Что жилье выгоднее приобретать в какое-то определенное время года – ошибочное представление
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, целесообразно ли приобретение жилой недвижимости в конце года.

«Мои знакомые специально планировали покупку квартиры в декабре – говорят, что так выгоднее всего. Это действительно лучшее время?»
Татьяна, Московская область

В декабре мы традиционно пытаемся успеть сделать то, что весь год хотели и планировали. Но с покупкой жилья, рассчитывая на выгоду, торопиться смысла нет. Почему, объясняет доктор экономических наук Елена ИВАНКИНА, заведующая кафедрой экономики недвижимости и проблем землепользования РАНХиГС:

– Что жилье выгоднее приобретать в какое-то определенное время года – ошибочное представление. Вероятно, оно имеет психологическую причину. Например, сейчас говорят о том, что недвижимость снова стала дорожать. Начиная с сентября некий тренд на рост цен действительно есть. Но колебания крайне малы и связаны в том числе с предыдущим снижением цен. От падения фактически на 40–50 процентов сейчас мы имеем прирост в 2–3 процента – это естественный процесс, который вряд ли стоит рассматривать как заметный рост цен.

Кроме того, мнение о выгодности покупки жилья в какой-то момент года может быть основано на незначительных сезонных изменениях спроса и предложения. Да, в течение года бывают колебания цен на недвижимость – их пик приходится на весну, а потом на позднюю осень и зиму. Но это опять же очень незначительные цифры – всего 2–3 процента. Связаны они, например, с темпами ввода недвижимости в эксплуатацию. В начале зимы многие компании стараются ввести побольше объектов, чтобы закрыть финансовый год. Это увеличенное предложение тоже определяет спрос и сказывается на цене. Но для рынка недвижимости такие колебания несущественны.

Однозначно выгодного момента для покупки квартиры нет – нельзя сказать, что стоит планировать приобретение жилья, например, на март, июнь или декабрь. Надо понимать, что недвижимость всегда уникальна – каждый объект имеет свой цикл жизни, свой ценовой диапазон, поэтому сказать, что какие-то общие условия, критерии относятся ко всем объектам, нельзя. Кроме, пожалуй, одного: если говорить о временном диапазоне от 20 лет, недвижимость всегда будет расти в цене.

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