Недвижимость
Источник: РИА "Недвижимость"
18:04, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Подмосковье почти готово к холодам по плановым показателям

Власти области заявили о готовности к отопительному сезону на 88%, для выполнения плановых показателей необходимо 90%.

Московская область приблизилась к плановым показателям готовности к отопительному сезону, приводит РИА «Недвижимость» слова министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

«У нас плановый показатель 90%, сейчас готово 88%... Я считаю, что это даже хорошо. Люди не подписывают (паспорта готовности — ред.), потому что впервые стали тем реальным инструментом, который проверяет, насколько хорошо управляющие компании готовятся к зимнему сезону», — заявил чиновник.

Также издание напоминает, что по нормативам регион должен полностью подготовиться к отопительному сезону к 1 октября.

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