У хозяев элитных участков появилась мода на огородничество

Владельцы домов в элитных загородных поселках выращивают у себя овощи и фрукты, это отвлекает их от рутинных будней.

50% владельцев элитных загородных участков выращивает там овощи, ягоды и фрукты, приводит данные исследования компании Kalinka Group «Интерфакс».

«Огородничество в разных вариациях переживает подлинный бум среди жителей элитных коттеджных поселков. К земледелию как одному из эффективных способов отвлечься от рутинных будней охотно обращаются бизнесмены, чиновники, представители искусства и шоу-бизнеса, домохозяйки», — сообщила директор департамента загородной недвижимости Kalinka Group Анна Вепринцева.

Также в исследовании отмечается, что самыми популярными растениями являются цукини, огурцы, томаты, болгарский перец, клубника, листовой салат, петрушка, укроп, базилик, кинза. Нередко встречается мята, мелисса и чабрец.