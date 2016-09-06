Адвокат Полонского обвинил судью в необъективности

Адвокат бизнесмена Сергея Полонского Алексей Цаплин считает необъективными судей Пресненского суда, заявил он агентству «Интерфакс».

«Мы полагаем, мы в дальнейшем будем ставить вопрос, что коль скоро председательствующий (судья) высказал свое отношение, высказал по своему внутреннему убеждению понимание наличия или отсутствия состава преступления и виновности нашего подзащитного, то дело вряд ли может быть рассмотрено объективно в Пресненском райсуде», — сообщил адвокат.

Кроме того, агентство сообщает, что в ходе заседания Цаплин обратил внимание на то, что судья Пресненского райсуда Васюченко, отправляя дело Полонского назад в прокуратуру, «в документе высказала, что не только считает С. Полонского виновным», но и «высказалась, что имело место событие преступления, имел место состав преступления, и даже указала, какой состав».

«Мы планируем заявить ходатайство об изменении территориальной подсудности дела», — подытожил Цаплин.

Ранее Sobesednik.ru писал о передаче дела Сергея Полонского в суд.