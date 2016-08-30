Подмосковье выделит на жилье молодым семьям 184 млн рублей

Власти области планируют увеличить вдвое субсидии на программу обеспечения жилья молодым семьям.
Правительство Московской области планирует увеличить вдвое субсидии бюджетам муниципалитетов на поддержку программы «Обеспечение жильем молодых семей», сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на сайт Минстроя Подмосковья.
Проект помощи молодым семьям предусматривает увеличение субсидий до 184,7 млн рублей, сообщается в материалах.
Ранее подмосковные власти утвердили общую сумму по данной программе в размере 99 млн рублей.