Кабмин направит в Думу законопроект о садоводстве

Целями закона будут создание благоприятных условий для садоводов, а также правовое регулирование работы дачных хозяйств.

Законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве распорядился отправить в Госдуму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Основными целями нового закона являются «создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства путем обеспечения осваиваемых участков различной коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, обеспечение ее гармоничного развития и освоения, представление интересов членов товарищества в отношении с третьими лицами, в том числе защита их прав и законных интересов».

Кроме того, издание сообщает, что законопроект приведет в соответствие с гражданским законодательством организационно-правовые формы юридических лиц, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также будет способствовать совершенствованию механизмов управления в таких организациях.