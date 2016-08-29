Недвижимость
Источник: Интерфакс
13:45, 29 Августа 2016 Версия для печати

В июле через аукционы реализовали 421 московскую квартиру

Московские власти заработали 3,7 млрд рублей на продаже жилья через систему электронных торгов.

421 квартиру, построенную городом, удалось реализовать в июле через электронные аукционы, приводит «Интерфакс» слова первого заместителя генерального директора по девелопменту «Мосинжпроекта», генерального директора компании «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» Альберта Суниева.

«Проданные квартиры находятся в жилых комплексах "Некрасовка", "В Солнцево", "На Базовской", "На Нижегородской", "Пресненский Вал, 14" и "Зеленоград". В аукционах приняло участие 890 человек при среднем росте стоимости квартиры 10,6% (916 тыс. рублей)», — заявил Суниев.

Также он добавил, что общая стоимость проданных квартир равняется 3,7 млрд рублей.

Квартиры, которые строят за счет городского бюджета, продает компания «Мосреалстрой», входящая в инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект». Реализация недвижимости производится через систему электронных торгов.

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