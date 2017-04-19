Дмитрий Быков: Захарова уже не та. А Сафронков годится!

Креативный редактор Sobesednik.ru в стихах – об удивительных метаморфозах российской дипломатии.
Зам. постпреда России при ООН в грубой форме отчитал своего британского коллегу – разве что ботинком по столу не стучал.
Он всем смешон, Владимир Сафронков.
Весь интернет хохочет над Володей.
Он персонаж язвительных стихов,
Статей, демотиваторов, пародий.
А я скажу: чего еще и ждать?
Подумаешь, уместность, неуместность...
Всю землю он заставил обсуждать
Родной язык и русскую словесность!
Его слова «В глаза, в глаза взгляни!»
И стиль, который сух и лапидарен,
Не менее известны в наши дни,
Чем молвивший «Поехали!» Гагарин.
И эти фразы, в сущности, равны.
Забудем ограниченность и косность.
Тогда мы были космосом славны,
А нынче хамством: это тоже космос!
Есть высота, а есть и глубина,
И глубина по-своему практична,
И важно, что достигнута она
В День нашей космонавтики почти что.
Про нас постыдно мало говорят.
Гораздо меньше, чем во время оно.
«Мочить в сортире» – был последний вклад
В словарь международного жаргона.
«Отпентагонить» – славное словцо,
Но все-таки усталая девица
Захарова – лавровское лицо –
Уже не та. А Сафронков годится.
Поэзия – она всегда права.
Вот, думаешь, скажу сейчас... А хрен-то!
Так брякнуть, чтоб запомнились слова,
Слабо нам всем, включая президента.
И если мы весь мир меняли встарь –
На Западе, а чаще на Востоке, –
То нынче нам дано менять словарь:
Пусть к худшему. Но гопота в восторге.
Такой итог не будет превзойден
Ни полусотней книг, ни даже сотней.
Когда в России пахнет подворотней –
Пускай запахнет ею и в ООН.