Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №15-2017
00:03, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Дмитрий Быков: Захарова уже не та. А Сафронков годится!

Владимир Сафронков
Владимир Сафронков
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru в стихах – об удивительных метаморфозах российской дипломатии.

Зам. постпреда России при ООН в грубой форме отчитал своего британского коллегу – разве что ботинком по столу не стучал.

Он всем смешон, Владимир Сафронков.
Весь интернет хохочет над Володей.
Он персонаж язвительных стихов,
Статей, демотиваторов, пародий.

А я скажу: чего еще и ждать?
Подумаешь, уместность, неуместность...
Всю землю он заставил обсуждать
Родной язык и русскую словесность!
Его слова «В глаза, в глаза взгляни!»
И стиль, который сух и лапидарен,
Не менее известны в наши дни,
Чем молвивший «Поехали!» Гагарин.

И эти фразы, в сущности, равны.
Забудем ограниченность и косность.
Тогда мы были космосом славны,
А нынче хамством: это тоже космос!

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Есть высота, а есть и глубина,
И глубина по-своему практична,
И важно, что достигнута она
В День нашей космонавтики почти что.
Про нас постыдно мало говорят.
Гораздо меньше, чем во время оно.
«Мочить в сортире» – был последний вклад
В словарь международного жаргона.

«Отпентагонить» – славное словцо,
Но все-таки усталая девица
Захарова – лавровское лицо –
Уже не та. А Сафронков годится.

Поэзия – она всегда права.
Вот, думаешь, скажу сейчас... А хрен-то!
Так брякнуть, чтоб запомнились слова,
Слабо нам всем, включая президента.

И если мы весь мир меняли встарь –
На Западе, а чаще на Востоке, –
То нынче нам дано менять словарь:
Пусть к худшему. Но гопота в восторге.

Такой итог не будет превзойден
Ни полусотней книг, ни даже сотней.
Когда в России пахнет подворотней –
Пускай запахнет ею и в ООН.

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