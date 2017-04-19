Дмитрий Быков: Захарова уже не та. А Сафронков годится!

Креативный редактор Sobesednik.ru в стихах – об удивительных метаморфозах российской дипломатии.

Зам. постпреда России при ООН в грубой форме отчитал своего британского коллегу – разве что ботинком по столу не стучал.

Он всем смешон, Владимир Сафронков.

Весь интернет хохочет над Володей.

Он персонаж язвительных стихов,

Статей, демотиваторов, пародий.

А я скажу: чего еще и ждать?

Подумаешь, уместность, неуместность...

Всю землю он заставил обсуждать

Родной язык и русскую словесность!

Его слова «В глаза, в глаза взгляни!»

И стиль, который сух и лапидарен,

Не менее известны в наши дни,

Чем молвивший «Поехали!» Гагарин.

И эти фразы, в сущности, равны.

Забудем ограниченность и косность.

Тогда мы были космосом славны,

А нынче хамством: это тоже космос!

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Есть высота, а есть и глубина,

И глубина по-своему практична,

И важно, что достигнута она

В День нашей космонавтики почти что.

Про нас постыдно мало говорят.

Гораздо меньше, чем во время оно.

«Мочить в сортире» – был последний вклад

В словарь международного жаргона.

«Отпентагонить» – славное словцо,

Но все-таки усталая девица

Захарова – лавровское лицо –

Уже не та. А Сафронков годится.

Поэзия – она всегда права.

Вот, думаешь, скажу сейчас... А хрен-то!

Так брякнуть, чтоб запомнились слова,

Слабо нам всем, включая президента.

И если мы весь мир меняли встарь –

На Западе, а чаще на Востоке, –

То нынче нам дано менять словарь:

Пусть к худшему. Но гопота в восторге.

Такой итог не будет превзойден

Ни полусотней книг, ни даже сотней.

Когда в России пахнет подворотней –

Пускай запахнет ею и в ООН.