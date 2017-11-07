Россияне стали тратить больше денег на лекарства в 2017 году

За три квартала 2017 года продажи лекарств в российских аптеках увеличились на 13,7%.

Как сообщают во вторник, 7 ноября, «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group, в 2017 году россияне стали чаще покупать лекарства. Так, с января по сентябрь 2017 года россияне купили 3,3 млрд упаковок лекарств, что на 13,7% больше показателя за тот же период 2016 года.

Самыми популярным лекарствами стали препараты от простуды и вирусов. Эксперты издания связывают это с более холодной, чем обычно, погодой в некоторых регионах страны.

Кроме того, как отмечает газета, россияне стали тратить больше денег на медикаменты. Если в январе-сентябре 2016 года лекарства стоимостью от 50 до 150 рублей составляли 56% от общего числа проданных препаратов, то сейчас их доля снизилась до 15,9%. В сентябре нынешнего года доля сегмента препаратов стоимостью от 150 до 500 рублей составила 47,7%.