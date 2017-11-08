Принуждение к здоровью. Законна ли всеобщая диспансеризация?

Эксперты-юристы рассказали, реально ли введение в России обязательной диспансеризации.

8 ноября заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников предложил ввести в РФ обязательную диспансеризацию. Такая идея возникла у него во время поездки в Южную Корею для обмена опытом в сфере медицины и здравоохранения.

«Если человек не прошёл диспансеризацию и после этого заболевает, то страховая компания платит за него уже не 95%, а 70%, а вся остальная нагрузка ложится на самого пациента, – рассказал Печатников о южнокорейской системе здравоохранения. – Поэтому у корейцев запущенный рак третьей-четвертой стадии практически не встречается, и это колоссальный успех корейской медицины».

Управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский напомнил в разговоре с Sobesednik.ru, что в России, согласно статье 7 Конституции РФ, охраняются труд и здоровье людей:

– Однако вопрос с введением обязательной диспансеризации – спорный, – говорит адвокат. – Власти не могут принудить граждан её проходить, так как это будет нарушением их [граждан] прав. Правильнее было бы говорить об установлении льгот для тех, кто будет соблюдать требования о диспансеризации. Если же вводить её в обязательном порядке, то потребуются и меры ответственности, и выявление тех, кто будет уклоняться от этого: на практике это вызовет слишком много вопросов, даже если не брать во внимание то, что такая всеобщая «обязанность» может быть обжалована в Конституционном суде РФ.

Основатель маркетинговой группы «Алёхин и партнеры» Роман Алёхин, в свою очередь, полностью поддержал идею Леонида Печатникова. По его мнению, в РФ необходимо ввести всеобщую диспансеризацию, особенно для людей старше 50 лет, которые подвержены высокому риску всевозможных заболеваний – от онкологии до нарушения сердечно-сосудистой деятельности:

– Раннее выявление заболеваний позволило бы сократить в РФ смертность и увеличить продолжительность жизни для огромного числа людей, – сказал Алёхин Sobesednik.ru. – Однако метод принуждения не сработает – граждан нужно заинтересовать. Например, может быть расширенный перечень бесплатных медицинских услуг для тех, кто будет проходить диспансеризацию.