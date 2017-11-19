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Ожирение у детей может стать причиной появления громкого храпа

Здоровье

Ученые пришли к выводу, что расстройство, вызывающее храп у детей, тесно связано с избыточным весом. 

Эксперты из Beth Israel Deaconess Medical Center и университетского медицинского центра Гарвардской медицинской школы провели исследование, в котором участвовали 1100 детей, страдающих избыточным весом, и пришли к мнению, что ожирение может стать причиной храпа. Соответствующая работа была опубликована на портале RealClearScience.

Так, ученые выяснили, что проблемы с лишним весом связаны с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). СОАС, в свою очередь, может вызывать громкий храп, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. 

Исследователи полагают, что у страдающих этими недугами детей могут появится поведенческие проблемы в переходном возрасте.

Теги: Наука

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