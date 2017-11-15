Минздрав РФ заявил о росте в 2 раза числа мужчин с ожирением за 10 лет

Заместитель главного диетолога Минздрава Алла Погожева рассказала о неизбежном росте числа страдающих ожирением россиян.

Как сообщает РИА «Новости», в настоящее время в РФ около 55% женщин и 60% мужчин страдают от ожирения. В Минздраве РФ уточняют, что за последние 10 лет наметилась тенденция увеличения числа россиян с лишним весом. Так, процент страдающих ожирением мужчин вырос почти вдвое.

По словам заместителя главного внештатного диетолога Минздрава Аллы Погожевой, мужчины значительно набирают вес до 25-30 лет, а женщины поправляются прямо пропорционально возрасту. Специалист добавила, что индекс массы тела, а также смертность среди населения напрямую зависят от увеличения содержания углеводов в рационе.