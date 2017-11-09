Мексиканские ученые рассказали о риске диабета после вечерних перекусов

Ученые из Мексики выяснили, что перекусы перед сном могут стать причиной возникновения диабета и проблем с сердцем.

Об этом сообщает РИА «Новости». Ученые из Национального автономного института в Мексике заявили, что в ходе проведения исследования с участием крыс был доказан вред вечерних перекусов. Исследователи разделили грызунов на две группы. Одна группа получала дополнительную порцию корма перед сном, а другие крысы питались в обычном режиме. У крыс, принимавших пищу перед сном, количество жиров в крови оказалось значительно выше, чем у другой группы грызунов.

Ученые полагают, что такие показатели могут привести к проблемам с лишним весом, диабетом и появлению заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследователи отметили, что эти данные, полученые в ходе эксперимента с крысами, применимы к людям.