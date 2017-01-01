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Иммунная система мозга может провоцировать тягу к алкоголю

Здоровье

Владимиров Алексей 15:16, 15 сентября 2017
imagebroker/Alfred Schauhuber

Ученые из Университета Аделаиды обнаружили новую связь между иммунной системой мозга и желанием употреблять алкоголь по вечерам.

В ходе лабораторных исследований с участием мышей ученые смогли снизить желание употреблять алкоголь за счёт лекарства, которое блокирует специфическую реакцию иммунной системы в мозге. И теперь это исследование стало одним из первых, доказавших связь между иммунитетом в мозге и тягой к употреблению алкогольных напитков по вечерам.

Исследователи подчеркивают, что алкоголь является одним из самых часто употребляемых в мире наркотиков и у человечества имеется огромная потребность в более глубоком понимании биологических механизмов, которые заставляют людей злоупотреблять этой субстанцией.

Ученые доказали, что циркадные ритмы человека воздействуют на сигналы поощрения, которые мы получаем в мозге благодаря употреблению разного рода стимулирующих препаратов. Пиковое время получения подобных сигналов обычно фиксируется по вечерам, когда солнце уже заходит.

Ученые хотели проверить, какую роль иммунная система мозга играет во всей этой системе, и можно ли на неё воздействовать. Они сосредоточили свое внимание на толл-подобном рецепторе 4 (TLR4), воздействуя на мышей одновременном алкоголем и препаратом налтрексоном, который блокирует TLR4. Оказалось, что в этой комбинации поведение мышей изменяется, и их желание употреблять алкоголь существенно снижается. Доказано, что блокирование специфической части иммунной системы мозга может в реальности снизить тягу к алкоголю по вечерам.

 

Теги: Наука

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