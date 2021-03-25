«Путин спас весь мир от ковида, уже никто не болеет…»: в соцсетях грустно шутят о послаблениях от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», - говорится в сообщении.

Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран, уточнили в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. Рост фиксируется только в восьми регионах, а в 75 отмечается снижение. При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Впрочем, в соцсетях восприняли эти послабления совсем неоднозначно.

«Боюсь, это уже не поможет нашей экономике», - написал читатель.

«Мне интересно, почему Роспотребнадзор занимается эпидемиологической ситуацией, а где тогда Минздрав? И почему Роспотребнадзор не занимается своими прямыми обязательно, продукты, что покупаем, из натурального только название», - возмущен россиянин.

«Наигрались..... Или насытились?» - не понял пенсионер.

«Потому что «маленькая победоносная война» - отличный способ для владык мира сгладить неуклюжее сворачивание предыдущего спектакля», - уверен москвич.

«Понять, простить, забыть... Эксперимент закончен, всем спасибо, все свободны, пока...» - иронично отметил уралец.

«Во как, значит когда вводили ограничения, они были обязательны для всех, даже пенсионерам заблокировали проезд и заперли их по домам, а как отменить, так это рекомендуем, дескать, на усмотрение администрации. Но «намордники» не сметь снимать, «намордники» - наше всё», - вновь в комментарии звучит сарказм.

«Путин спас весь мир от ковида! Уже никто не болеет, новости о коронавирусе не показывают!» - пошутил сибиряк.

«Да, эта тема уже не интересна», - согласился россиянин.