Исследование: кишечные клетки могут менять свою специализацию

Исследователи из Университета Цинхуа в Пекине пришли к выводу о том, что клетки кишечника способны изменять специализацию. Речь о сигнальном пути ВМР, который является важным механизмом связи между клетками. Судя по всему, именно он и выступает движущей силой этих изменений. Результаты исследования публикует журнал Cell Reports.

Стенки кишечника состоят из различных типов клеток. Некоторые из них отвечают за усваиваемость питательных веществ, другие производят гормоны. Долгое время было принято считать, что после своего образования кишечные клетки специализируются только на одной функции, которую они и выполняют непрерывно вплоть до своей гибели. И вот установлено, что это не так, поскольку за счёт сигнальных путей ВМР клетки кишечника меняют специализацию.

«Функции кишечных клеток изменяются при их миграции по ворсинкам, — как заявил один из соавторов исследования Джоеп Бьюмер. — К примеру, в нижних частях ворсинок поначалу они производят противомикробные компоненты, а позже участвуют в поглощении жиров. В то время, как сигнальный путь ВМР не очень активен в скриптах и нижних отделах ворсинок, чуть выше его уровень активности увеличивается. Мы знали, что передача сигналов ВМР играет важную роль в начальной специализации кишечных клеток. Теперь установлено, что она является также движущей силой изменений их специализации».