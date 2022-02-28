А вы правильно измеряете давление? Перечисляем основные ошибки
Универсальные по размеру манжеты тонометра подходят далеко не всем людям, как установили исследователи
Значительное количество людей уже обзавелись домашними автоматическими тонометрами для измерения артериального давления. Приборы эти универсальные и часто они сопровождаются такими же универсальными по размеру манжетами или рукавами, которые нужно одеть на руку чуть ниже плеча, чтобы получить интересующие показатели. Однако американские исследователи пришли к выводу о том, что неправильный выбор манжеты может спровоцировать получение неправильных результатов в измерении артериального давления. Итоги этого исследования представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации, проходящей с 1 по 4 марта, сообщает medicalxpress.com.
Ранее в ходе других исследований по данному вопросу оценивалась точность механических тонометров, где воздух необходимо накачивать в манжету вручную с помощью груши. Теперь же определялись показатели автоматических тонометров. Было установлено, что если человек, нуждающийся в более объёмной манжете, пользуется маленькой или средней, то он получает слишком высокое давление. К примеру, у людей, которым требовалась очень большая манжета, давление составляло, в среднем, 143/86. Когда этим же людям измеряли давление манжетой необходимого размера, то их давление составляло 124/79, что находится в пределах нормы. Если же люди, нуждающиеся в небольшой манжете, использовали среднюю или крупную, то показатели давления у них оказывались гораздо ниже реальных.
«Точное артериальное давление крайне важно для определения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает один из авторов исследования Тэмми Брэйди из Университета Джонса Хопкинса. — Для медицинских работников и для простых людей важно обращать повышенное внимание на выбор манжеты для измерения артериального давления не только в медицинском кабинете, но и дома. Если люди страдают от ожирения, то в этом случае выбор манжеты становится и ещё более важным, поскольку им потребуются большие по размеру манжеты, которые дадут более точные показатели артериального давления».