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Вакцины от коронавируса не вызывают потерю слуха

Исследователи опровергли связь вакцинации от коронавирусной инфекции с внезапной потерей слуха

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Фото: @Pixabay

В научной прессе в последние месяцы появлялись неоднократные предположения о том, что вакцинация от коронавируса может быть причиной внезапной потери слуха у некоторых людей. Правда, они не были подтверждены независимыми исследованиями, которые установили бы наличие причины и следствия. И вот теперь учёные из Университета Джонса Хопкинса провели новое исследование, которое этой связи не обнаружило, сообщает JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery. Проверялись три основных западных вакцины.

Учёные проанализировали все имеющиеся в открытой базе данных сообщения о внезапной потере слуха в течение 21 дня после получения прививок. Характерной особенностью этих сообщений является то, что их может загрузить любой человек, и никакого медицинского подтверждения не требуется. Вот для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибочные диагнозы, исследователи рассмотрели только те отчёты, в которых диагноз внезапной потери слуха подтверждался сертифицированном медиком, а не ставился человеком самостоятельно. Всего было проанализировано 555 случаев в период с декабря 2020 по июль 2021 года. 

«Мы разделили все случае потери слуха на количество людей, получивших две дозы вакцины, — рассказал автор исследования Эрик Дж. Формейстер. — Показатель заболеваемости составил 28 случаев на 100 000 человек. Но среди всего населения США вероятность развития внезапной потери слуха составляет от 11 до 77 случаев на 100 000 человек, и это зависит от возраста. Следовательно, никакого статистически значимого увеличения числа случаев внезапной нейросенсорной потери слуха после вакцинации не обнаружено. Более того, в некоторых случаях вакцинация даже чуть снижала вероятность развития этой патологии».

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