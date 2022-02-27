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Стволовые клетки помогут в лечении рассеянного склероза

Исследование учёных показало, что терапия на основе стволовых клеток восстанавливает мозг больных

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Фото: @Pixabay

Терапия стволовыми клетками показала себя многообещающей в ходе небольшого клинического исследования, во время которого у нескольких пациентов наблюдались обнадеживающие биологические изменения и даже снижение уровня инвалидности. Речь о персонализированной терапии одной из биофармацевтических компаний, которая использовалась на пациентах двумя разными способами. Внутривенная инъекция давала некоторый эффект, но особенно положительные изменения врачи наблюдали у пациентов, которые получали уколы в спинномозговую жидкость. 

Из 15 пациентов, получавших такие спинальный инъекции, у 9 впоследствии отмечалось снижение уровня легкой цепи нейрофиламента (NfL), показатель которого повышается у больных рассеянным склерозом по мере прогрессирования инвалидности. В контрольной группе, где получали плацебо, такое снижение отмечалось только у одного пациента из каждых 15. И у 8 из 9 пациентов, получавших терапию в виде спинальных инъекций, показатели инвалидности улучшились даже через 12 месяцев после завершения исследования. Его результаты опубликованы в журнале Stem Cells Translational Medicine.

«Мы полагаем, что это лечение обещает значительно улучшить жизнь пациентов с прогрессирующим рассеянным склерозом и привезти к излечению от этой разрушительной болезни, — заявил генеральный директор компании NeuroGenesis Таль Гилат. — Исследование показало, что впервые с помощью клеточной терапии можно добиться очень значительного снижения уровня известного нейродегенеративного биомаркера у пациентов, которые страдают от одного из самых тяжёлых и неуклонно прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний. Очень надеемся, что терапия поможет и при других подобного рода расстройствах».

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