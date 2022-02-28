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Подростковые болезни могут ускорить старение

Наличие некоторых заболеваний в подростковый период связано с более быстрым старением, как показало исследование.

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Фото: @Pixabay

Научный журнал JAMA Pediatrics публикует итоги исследования, проводившегося в Новой Зеландии. В нём приняли участие 910 человек, и оно затронуло значительный период времени, поскольку в сферу внимания учёных попали участники, которые появились на свет с апреля 1972 по март 1973. Наблюдение за ними проводилось с 3 до 45 лет. 

Исследование показало, что к 45 годам у тех участников, кто имел две или более общих проблем со здоровьем вроде курения, ожирения или расстройств психики в подростковом возрасте, мозг был старше на два с половиной года, по сравнению с теми, у кого этих проблем не было. Также их лица выглядели старше почти на 4 года, по сравнению с их ровесниками, у которых подобных проблем не отмечалось. Учёные использовали различные факторы, оценивающие скорость старения, включая индекс массы тела, соотношение талии и бёдер, анализы крови, гормоны регулирования аппетита и накопления жира, артериальное давление, показатели холестерина, наличие кариеса и пародонтоза, кардиореспираторную форму и МРТ головного мозга. Примечательно, что наличие астмы в подростковом возрасте не ускоряло процессы биологического старения, даже с учётом других социально-экономических факторов. 

«Мы получили данные, которые дополняют прошлые результаты, позволяющие выделить четыре патологических состояния подросткового возраста, — рассказал автор исследования Кайл Бурасса, эксперт в области клинической психологии и ведущий научный сотрудник в Durham VA Health. — Но доказано, что только три этих фактора связаны действительно с ускоренным старением, и каждый из них вызывает свою собственную особую связь». 

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