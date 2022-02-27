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Экстракт коры нима поможет в лечении COVID-19

Вытяжка из коры дерева ним должен помочь в лечении и снижении распространения коронавируса

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Фото: @Pixabay

Ученые из Индийского института научного образования и исследований в Калькутте протестировали воздействие экстракта коры дерева ним, которое произрастает в этой стране. На протяжении тысячелетий его применяли в качестве одного из мощных антипаразитарных, антибактериальных и противовирусных народных средств. Учёные полагают, что экстракт коры помогает лечить малярию, язву желудка и кишечника, кожные и многие другие заболевания. 

Последнее по времени исследование, опубликованное в журнале Virology, показывает, что компоненты коры нима могут воздействовать на широкий спектр вирусных белков, а это указывает на его потенциал в качестве противовирусного средства против новых вариантов коронавируса. «Целью этого исследования была разработка лекарств на основе экстракта, которые могут уменьшать риск серьезных заболеваний при заражении коронавирусом, — рассказала соавтор исследования Мария Нагель, профессор Медицинской школы Университета Колорадо в США. — Мы надеемся, что учёным не придётся постоянно трудиться над новыми методами лечения каждый раз, когда будут появляться новые штаммы коронавируса». 

Учёные исследовали влияние экстракта коры на коронавирус в своих лабораториях. Они тестировали экстракт на животных моделях, и наблюдения показали, что он обладает противовирусными свойствами в отношении COVID-19. На компьютерном моделировании было установлено, что экстракт коры связывается со спайковым белком SARS-CoV-2 в различных местах, предотвращая проникновение вируса в клетки-хозяева.

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