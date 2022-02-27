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Эксперты: Лекарства, не находящиеся в списке жизненно важных, подорожают на 20-25%

Запасов субстанции для производства лекарств сегодня в РФ хватит на 2-4 месяца

Фото: Global Look Press

В России в ближайшее время из-за политической ситуации начнутся пертурбации в фармотрасли. В разных регионах рост цен на лекарства вне группы жизненно важных (ЖНВЛП) составит от 1,5 до 25%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. 

Уже сейчас дистрибьюторы начали поднимать цены как на импортные, так и на отечественные лекарства, говорит глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены. Аптеки обычно не делают больших запасов лекарств, так что на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время»

, – предупреждает Преснякова.

В ближайшее время без изменений останутся цены на препараты из списка ЖНВЛП – 800 международных непатентованных наименований. Хотя субстанции для этих лекарств и привязаны к цене доллара, но пока они есть в России в достаточном количестве, говорит Преснякова.

Но 28 февраля член правления Торгово-промышленной палаты РФ, гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев заявил, что есть проблемы с логистикой уже оплаченного сырья для изготовления лекарств.

«Пока никаких принципиальных изменений не произошло. Но мы уже, например, не можем получить оплаченное сырье из Европы для производства препаратов: водители не едут в Россию, боятся, опасаются проблем. Поэтому нам надо срочно перестраивать логистические схемы. Кроме того, поставщики просят уже 100% предоплаты, а валютный контроль это не пропускает. Пока мы используем ранее закупленную субстанцию, так что проблем нет, но ее запаса хватит на два-четыре месяца. Потом пойдёт по новой цене. А сколько будет стоить доставка?»

, – цитирует Дмитриева URA.ru.

Теги: #Санкции

Рубрика: Здоровье

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