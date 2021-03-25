Доктор Мясников: «Делить людей на вакцинированных и нет в новогоднюю ночь считаю неправильным»

Ведущий ВГТРК и главврач больницы №71 в Москве заявил, что не видит смысла в призывах к невакцинированным гражданам избегать встреч с друзьями и родственниками.

«Потому что подобный призыв был бы неправомочен по содержанию, глуп по форме, и очень вреден с точки зрения борьбы с антивакцинаторами»

, – пишет Мясников в своём телеграм-канале. Являясь сторонником «принуждения к вакцинации», он считает нужным соблюдать «грани» и уверен, что сами непривитые россияне на эти рекомендации реагировать не посчитают нужным. «Делить людей на вакцинированных и нет в новогоднюю ночь считаю неправильным», – пишет врач.

Александр Мясников признает, что прививка спасает от смерти и тяжёлого течения, и в таком случае осторожничать следовало бы и привитым гражданам, но не стоит впадать в обсессивно-компульсивное расстройство:

«Какие-то риски все равно всегда есть, тут не убережёшься! Голову на плечах, конечно, иметь надо, но в НГ надо про КОВИД не думать! Ведь думай-не думай, он течёт своим чередом и мы очень мало что можем с этим поделать (кроме вакцин)»

, – заключает теледоктор и призывает всех непривитых все-таки сделать инъекцию в преддверии новой волны пандемии, связанной со штаммом омикрон.